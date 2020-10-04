إنفوجراف.. الصحة تقدم 4 نصائح للوقاية من سرطان الثدى

وتضمنت النصائح بحسب ما نشرته الوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، معرفة الشكل والملمس الطبيعى للثدى لأن علامات الإصابة تختلف لدى السيدات، وعمل الفحص الذاتى للثدى مرة شهريًا، وعند ملاحظة أى تغير فى الثدى يجب استشارة الطبيب، والالتزام بالعادات الصحية والمحافظة على الوزن وممارسة الرياضة.

وأوضحت الوزارة، أن الوحدات الصحية فى انتظار السيدات من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 مساءً، للكشف على سرطان الثدى والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة.