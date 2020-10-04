بمكياج وصورة لاختبار الحمل.. بدر خلف يوتيوبر إماراتى يثير الجدل

مؤخرًا آثار خلف، الجدل حول تحوله جنسيًا، بعدما أطل عبر فيديو قصير يستعرض فيه تفاصيل جسده الأنثوى، وهو ما قوبل بموجه عارمة من الانتقادات.

بدر خلف، أحد مشاهير السوشيال ميديا الذين حققوا شهرة فى دول الخليج، والشهير بكيكة، ويتابعه الكثير من الرواد وتتحقق فيديوهاته نسب مشاهدة مرتفعة.

وأطل بدر عبر التلفاز سابقا كإعلامى فى أحد البرامج، كما قدم برنامج "وذ بدر" لينتقل بعدها إلى عالم "السوشيال ميديا" ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق "سناب شات".

وخلال الفيديوهات يقدم خلف، العديد من النصائح للفتيات والسيدات بشأن التجميل وكيفية الاهتمام بالبشرة والطرق المناسبة لحمايتها والمكياج والشعر وآخر صيحات الموضة.

ولا يقتصر دوره، على نشر النصائح فقط، ولكنه يحرص على وضع المكياج بنفسه من خلال الفيديو، لتتعلم منه السيدات ذلك، كما تم تسميته بـ بدرية وكيكة.

لتنهال عليه التعليقات الساخرة من قبل المتابعين، بسبب أفعاله والتى وصفها البعض بالاستفزازية والتى تخالف تعاليم الأديان والعادات والتقاليد الشرقية التى تربى عليها الجميع.

ونشر منذ فترة منشورا عبر "تويتر" لجهاز فحص الحمل، وأشارت نتائج الجهاز إلى وجود حمل، ليعلق بتغريدة: "قاعده اتوحم على عريكه ودولمه واقاشى".

وآثارت الصورة حالة من الاشمئزاز بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لينهالوا عليه بالتعليقات المنتقده لما يفعله.

مؤخرًا ظهور وهو يرتدى ملابس تشبه أزياء ياسمين أميرة ديزنى وبطلة فيلم "علاء الدين" إضافة إلى تزينه بشعر بنى طويل دون أن يتضح ما إذا كان هذا التحول نتيجة عملية تجميل أم فلاتر تطبيقات التصوير.

وعلق قائلاً: "خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب.. متحمسين على شيلتى؟.. باقى كم يوم وتنزل انتظروا".