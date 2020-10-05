إنفوجراف.. كيف تسجل كمتبرع بالدم على الفيسبوك؟

ودعت الوزارة إلى زيارة قسم التبرع بالدم على موقع "فيسبوك"، www.facebook.com/donateblood، ثم تسجيل ميعاد التبرع بالدم مع التذكير به.

وأوضحت الوزارة، أن التبرع بالدم خاصية على الفيسبوك، تتيح معرفة بنوك الدم القريبة من المتبرع.