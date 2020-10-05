نشرة صباحك ومطرحك المرورية: ارتفاع معدلات السير حتى 70 و75%

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، اليوم، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت فى محافظة القليوبية عند قلما لإنشاء كوبرى سيارات هناك.

وأضاف أن هناك استمرارًا للأعمال التطويرية فى أعلى الكنيسة لذلك تشهد ارتفاعًا فى الكثافات المرورية للمتجه إلى المنيب، وأعلى الأوتوستراد والبساتين.

كما تقابلنا بعض الأحجام فى محور صفط المتواجد أعلى الدائرى، بالإضافة إلى الأحجام عند مترو الجامعة لوجود أعمال فى شارع السودان لذلك ينصح بسلوك شارع الجامعة.

وأشار مراسل الراديو 9090 إلى وجود بعض الأحجام فى محور صلاح سالم، مشيرا إلى جوزيف تيتو يشهد تزاحما بسبب إنشاء كوبرى السيارات.

وحذر من كوبرى 6 أكتوبر لوجود بعض السيارات المعطلة، وقال "إمكانية سلوك كورنيش النيل لعمل الحركة المرورية فيه بشكل جيد".

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.