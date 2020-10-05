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صور .. أناقة عارضة الأزياء الألمانية تونى جارن

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-10-05 10:32 تبليغ
صور .. أناقة عارضة الأزياء الألمانية تونى جارن
صور .. أناقة عارضة الأزياء الألمانية تونى جارن

اتجهت للعمل فى مجال الأزياء فى سن صغير حيث كانت لم تبلغ من العمر سنتين، كما يعمل الأخ الأكبر أيضا كعارض للأزياء.

وانتقلت مع عائلتها إلى لندن، وبعد ذلك إلى أثينا عندما كانت فى السادسة، حيث درست فى مدرسة كامبيون فى أثينا، وفى سن العاشرة عادت إلى هامبورج مع عائلتها.

وتتمتع جارن بجمالها الجذاب وإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تتألق فى عالم الأزياء والموضة، كما يتخطى متابعيها عبر إنستجرام حاجز الـ 2 مليون متابع.

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