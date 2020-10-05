أسباب الشعور بـ آلام البطن

وأوضح المركز الألمانى أن آلام البطن قد ترجع إلى القرح مثل القرحة الهضمية وقرحة الإثنى عشر أو الالتهابات مثل التهاب الأمعاء والتهاب البنكرياس والتهاب الزائدة الدودية أو الفتق مثل الفتق الإربى وفتق جدار البطن والفتق السرى أو الحصوات كحصوات الكلى وحصوات المرارة.
ومن الأسباب الأخرى لآلام البطن عسر الهضم والحموضة والإمساك والقولون العصبى ومشاكل الكبد وآلام الحوض والمسالك البولية.
ومن خلال تحديد موضع الآلام والظروف التى تحدث فيها، يمكن للطبيب تحديد السبب الحقيقى الكامن وراء آلام البطن، ومن ثم تحديد العلاج المناسب.
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