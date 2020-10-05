شركة تطرح راوتر للألعاب

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الراوتر الجديد يدعم تقنية الواى فاى 6، ويتيح لعشاق الألعاب الاستمتاع بالبث السلس وتجربة لعب فائقة وتأخير منخفض أثناء اللعب.

ويمتاز الشكل الخارجى للراوتر الجديد من نت جير بالتصميم كثير الزوايا والفم الكبير لسمكة القرش باللون الأحمر، ويزخر الراوتر الجديد بسبعة هوائيات، وفيما يتعلق بالبرامج والهاردوير فإن جهاز نت جير XR1000 الجديد يجمع بين شبكة الواى فاى 6 القوية وخمسة منافذ جيجابت إيثرنت ومعالج ثلاثى النوى بسرعة 1.5 جيجاهرتز وبرنامج DumaOS 3.0.

ومن ضمن الوظائف العديدة التى يوفرها برنامج DumaOS 3.0، إمكانية تخصيص عرض النطاق الترددى المحسن (QoS) والسياج الجغرافى Geo Fencing مع نقاط ربط يتم تحديدها بشكل فردى.

وتتوفر للراوتر Nighthawk Pro Gaming XR1000 WiFi 6 الجديد وظيفة الأمان السيبرانى Netgear Armor لحماية الشبكة المنزلية والأجهزة المتصلة بالراوتر، ويمكن للمستخدم تجريب هذه الوظيفة لمدة 30 يوما مجانا، وبعد ذلك يتطلب الأمر اشتراكا سنويا.