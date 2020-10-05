بي إم دبليو تعيد كابريو الفئة الرابعة بالسقف القماشى

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة المكشوفة رباعية المقاعد تتميز بالتصميم الهجومى الشرس على المقدمة والسقف القماشى الجذاب، والذى يساعد على توفير المزيد من الوزن وسرعة الفتح، حيث يستغرق فتح السقف حوالى 18 ثانية حتى سرعة 50 كيلومتر، بينما تبلغ سعة الحمولة 385 لترا.
ويغطى برنامج دفع السيارة نطاق قوة يمتد من 135 كيلووات/184 حصان إلى 275 كيلووات/374 حصان، وتتراوح السرعة القصوى للسيارة بين 236 و 250 كلم/ساعة.
أما معدل استهلاك السيارة من الوقود فيتراوح من 4.2 لتر/100 كيلومتر من وقود الديزل إلى 6.9 لتر من البنزين، وهو ما ينتج عنه من 111 جرام/ كيلومتر إلى 159 جرام/ كيلومتر من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون.
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