أطعمة مهمة فى العشاء.. تخلصك من الأرق

ومن بين الأطعمة والمشروبات التى تخلصك من الأرق، وفقا لما جاء فى "Eat this":

-الخضراوات الورقية:

يجب أن تتضمن وجبة العشاء على أحد الخضراوات الورقية، مثل الخس والكرنب والجرجير، نظرًا لغناها بفيتامين ب، الذىي يساعد على زيادة إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن الحصول على ليلة نوم هادئة.

-الكيوى:

وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة "Taipei Medical University"، أن تناول ثمرة من الكيوي فى وجبة العشاء يساهم فى زيادة فرص الحصول على نوم هادئ.

-حبوب الإفطار:

من الممكن تناول حبوب الإفطار في وجبة العشاء، لأنها تعتبر وجبة منخفضة السكريات، إضافة إلى غناها بالكربوهيدرات الصحية.

-اللوز:

يحتوى اللوز على نسبة عالية من الكالسيوم، الذى يساعد على تحويل تربتوفان حمض أمينى يساهم فى استرخاء العضلات إلى الميلاتونين، وهو الهرمون الذى تفرزه الغدة الصنبورية الموجودة فى الدماغ، ومسؤول عن معالجة الأرق.