الصحة تنادى بأهمية الصحة النفسية لمرضى سرطان الثدى

وقالت الصحة أن السيدة المصابة بسرطان الثدى محتاجة دائما لدعم عيلتها وأهلها وكل من حولها. وأوضحت أن الدعم النفسى تنعكس فائدته على صحة المرأة المصابة لتأثيرها الإيجابى على نفسيتها. وأضافت الصحة قائلة: "الدعم النفسى للسيدة المصابة بسرطان الثدى من أهم العوامل التى تساعد على التعافى".

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