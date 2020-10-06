الصحة العالمية تتوقع تسبب كورونا بمزيد من الشقاء

وذكرت المنظمة بحسب موقع "العربية"، أن 7% فقط من بين 134 دولة شاركت فى استطلاع أجرته المنظمة ذكرت أن خدمات الصحة النفسية تعمل بالكامل، وأن 93% من الدول قالت إن الخدمات تقلصت لأصحاب أمراض مختلفة.

وقالت ديفورا كستل، مديرة إدارة الصحة النفسية، ومعاقرة مواد الإدمان فى إفادة صحافية : "نحن نعتقد أن هذا جانب منسى من جوانب كوفيد-19 وبشكل من الأشكال فإن جزءا من التحديات التى نواجهها أن هذا مجال لم يحظ على مر السنين بالتمويل الكافى".

وأضافت أن 17% فقط من الدول عملت على توفير تمويل إضافى لتنفيذ الأنشطة الداعمة لاحتياجات الصحة النفسية المتزايدة خلال الجائحة.

وقالت: "نحن نقدر، كما توضح لنا المعلومات الأولية، أنه ربما كانت هناك زيادة تحتاج للرعاية فى عدد المصابين بحالات نفسية وعصبية ومعاقرة مواد الإدمان".

لكنها أوضحت أن المنظمة ليست لديها بيانات عن عواقب الحالات بما فى ذلك ارتفاع معدلات الانتحار وزيادة نوبات الصرع أو تعاطى المخدرات، بما قد يؤدى إلى تناول جرعات مفرطة.

وقالت المنظمة فى تقييمها الأولى إن دولاً كثيرة خاصة من الدول ذات الدخل المنخفض حافظت على استمرار خدمات الصحة النفسية فى المستشفيات العامة التى ظلت مفتوحة لكن مرضى كثيرين واجهوا تحديات أخرى.

وقالت كستل: "قيود التنقل ترددت باعتبارها أكثر الأسباب شيوعا لاضطراب الخدمات فى 73% من الدول ذات الدخل المنخفض".

غير أن المنظمة قالت إن عددا كبيرا من الدول الغنية استفادت من إمكانية تقديم المشورة الطبية عن بعد ومن الوسائل التكنولوجية فى متابعة المرضى النفسيين.