أخبار عاجلة
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -
تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا -
الجيش الأمريكي يضع شروطا لـ سحب المزيد من جنوده من أفغانستان -

اقتراب تاريخى بين الأرض والمريخ

لايف ستايل أحمد جاد 2020-10-05 23:21 تبليغ
اقتراب تاريخى بين الأرض والمريخ
اقتراب تاريخى بين الأرض والمريخ

وأوضحت الصحيفة، بحسب "سكاى نيوز"، أن الكوكب الأحمر سيكون يوم السادس من أكتوبر على بعد 62.1 مليون كيلومتر من الأرض، وهى المسافة التى لن يقترب منها المريخ إلا فى عام 2035.

ويقع المريخ حاليا فى شمال خط الاستواء، وهو موضع مثالى يسمح برؤيته بوضوح من نصفى الكرة الأرضية، سواء بواسطة التلسكوبات أو من دونها.

ويتوقع علماء أن يكون الكوكب ساطعا وكبير الحجم، وقد تسنح الفرصة أيضا لرؤية كوكبى المشترى وزحل.

ويفسر الخبراء هذه الظاهرة بالقول إن الأرض والمريخ يدوران فى مدارين مختلفين حول الشمس، وخلال دورانهما يقتربان من بعضهما البعض فى نقاط معينة.
،
يذكر أنه فى عام 2003، اقترب الكوكبان لمسافة 55.7 مليون كيلومتر فقط، وفى 2018، فصلت بينهما مسافة 57.6 مليون كيلومتر.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتراب تاريخى بين الأرض والمريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 