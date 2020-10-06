اقتراب تاريخى بين الأرض والمريخ

وأوضحت الصحيفة، بحسب "سكاى نيوز"، أن الكوكب الأحمر سيكون يوم السادس من أكتوبر على بعد 62.1 مليون كيلومتر من الأرض، وهى المسافة التى لن يقترب منها المريخ إلا فى عام 2035.

ويقع المريخ حاليا فى شمال خط الاستواء، وهو موضع مثالى يسمح برؤيته بوضوح من نصفى الكرة الأرضية، سواء بواسطة التلسكوبات أو من دونها.

ويتوقع علماء أن يكون الكوكب ساطعا وكبير الحجم، وقد تسنح الفرصة أيضا لرؤية كوكبى المشترى وزحل.

ويفسر الخبراء هذه الظاهرة بالقول إن الأرض والمريخ يدوران فى مدارين مختلفين حول الشمس، وخلال دورانهما يقتربان من بعضهما البعض فى نقاط معينة.

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يذكر أنه فى عام 2003، اقترب الكوكبان لمسافة 55.7 مليون كيلومتر فقط، وفى 2018، فصلت بينهما مسافة 57.6 مليون كيلومتر.