طولها 5.18 متر.. اصطياد أكبر سمكة قرش بالمحيط الأطلسى

وقال فريق الباحثين، إنها واحدة من أكبر أسماك القرش التى رأوها على الإطلاق شمال غربى المحيط الأطلسى، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتزن السمكة البيضاء العملاقة أكثر من 1.6 طن، وأجرى الباحثون 21 اختبارًا وفحصًا عن طريق الموجات فوق الصوتية، وحصلوا على عينات من الدم والجلد والعضلات، إلى جانب اختبارات السموم والبكتيريا.

وأوضح الباحثون، أن السمكة كانت كبيرة الحجم، حتى أن ارتفاع زعنفتها قارب طول الغواص الذى وقف بجانبها، وأطلِقوا عليها لقب "ملكة المحيط".

وتلعب أسماك القرش دورًا مهمًا فى الحفاظ على مخزون الأسماك أمام زيادة أعداد الفقمة.

وكانت سمكة القرش التى أطلقوا عليها اسم "نوكومى"؛ تيمنًا بإحدى الجدات من أساطير سكان أمريكا الأصليين، تأكل فقمات عدة عند اصطيادها.