وقال فريق الباحثين، إنها واحدة من أكبر أسماك القرش التى رأوها على الإطلاق شمال غربى المحيط الأطلسى، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتزن السمكة البيضاء العملاقة أكثر من 1.6 طن، وأجرى الباحثون 21 اختبارًا وفحصًا عن طريق الموجات فوق الصوتية، وحصلوا على عينات من الدم والجلد والعضلات، إلى جانب اختبارات السموم والبكتيريا.
وأوضح الباحثون، أن السمكة كانت كبيرة الحجم، حتى أن ارتفاع زعنفتها قارب طول الغواص الذى وقف بجانبها، وأطلِقوا عليها لقب "ملكة المحيط".
وتلعب أسماك القرش دورًا مهمًا فى الحفاظ على مخزون الأسماك أمام زيادة أعداد الفقمة.
وكانت سمكة القرش التى أطلقوا عليها اسم "نوكومى"؛ تيمنًا بإحدى الجدات من أساطير سكان أمريكا الأصليين، تأكل فقمات عدة عند اصطيادها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طولها 5.18 متر.. اصطياد أكبر سمكة قرش بالمحيط الأطلسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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