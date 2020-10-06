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صور.. فساتين لخروجات خريف 2020

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-10-06 09:47 تبليغ
صور.. فساتين لخروجات خريف 2020
صور.. فساتين لخروجات خريف 2020

وتساعد الفساتين مرتديها على الظهور فى إطلالات أنيقة جذابة، كما يمكن الاستعانة بها سواء فى المناسبات أول الخروجات.

وللفساتين التى تتناسب مع خريف 2020: الفستان الفلورى ويعد من أهم قطع الأزياء التى تمتلكها الفتاة خلال فصل الصيف، والذي أصبح يمكنها ارتداؤه أيضًا فى الخريف، ويمكنك إضافة بعض التعديلات عليه من خلال ارتداء شيميز أسفله أو غيره حتى يمنح الشعور بالدفء وسط التقلبات الجوية.

وتلجأ بعض الفتيات إلى الفستان الأبيض، كما يعد من الألوان الأساسية فى خزانة كل فتاة، فهو يتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة وقتها، لكن لم يعد الأمر يقتصر على ارتدائه فى الصيف فقط، فأصبح يمكنك تنسيقه مع "هاف بوت" مناسب لإطلالة خريفية مميزة.

وتعشق الكثير من الفتيات اختيار الفساتين البسيطة الواسعة فى إطلالاتهن، لما تضفيه عليهن من راحة وأناقة فى نفس الوقت.

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