وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Mi Watch الجديدة توفر العديد من المزايا مثل نظام تحديد المواقع GPS وتتبع النوم ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم مع مقاومة للماء حتى 5 ATM.
وتحتوى الساعة على أكثر من 100 واجهة للاختيار من بينها، ويمكن استخدامها فى 117 وضعا رياضيا مختلفا، فى حين تمتد فترة تشغيل الساعة الذكية إلى 16 يوما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاومى تقدم أول ساعة ذكية لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.