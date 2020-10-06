شاومى تقدم أول ساعة ذكية لها

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Mi Watch الجديدة توفر العديد من المزايا مثل نظام تحديد المواقع GPS وتتبع النوم ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم مع مقاومة للماء حتى 5 ATM.

وتحتوى الساعة على أكثر من 100 واجهة للاختيار من بينها، ويمكن استخدامها فى 117 وضعا رياضيا مختلفا، فى حين تمتد فترة تشغيل الساعة الذكية إلى 16 يوما.