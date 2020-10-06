صور: فساتين ملكة جمال الصين زهانج زيلين

وانضمت زهانج إلى مجال عالم الأزياء وتألقت لإطلالاتها الأنيقة البسيطة التى تنال بها إعجاب محبيها. وشاركت فى مسابقة ملكة جمال العالم لسنة 2007، وفازت بلقب "ملكة جمال الصين" فى تلك السنة. وتهد زهانج زيلين هى أول امرأة من شرق آسيا تفوز بمسابقة ملكة جمال العالم.

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