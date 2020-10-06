للمتعافين من كورونا.. هانى الناظر يوجه نصائح مهمة لمنع تساقط الشعر





أكد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" معاناة المتعافين من كورونا من تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

وقال الناظر: "خلال قيامى كطبيب أمراض جلدية بالفحص اليومى على المرضى لاحظت على مدار الشهور الماضية أن نسبة غير قليلة ممن تعرضوا للإصابة بكورونا وتم شفاؤهم بدأوا يعانون من مشكلة تساقط الشعر بشكل ملحوظ". وقدم الناظر مجموعة من النصائح التى يجب الالتزام بها يوميا لإيقاف معاناة متعافى كورونا من تساقط الشعر. ويجب على متعافى كورونا الإكثار من شرب المياه وتناول السلطة الخضراء والفاكهة بالإضافة إلى كبسولة من فيتامين Royal Vit G او Perfectil او Pantogar بعد الغذاء يوميا لمدة شهرين.

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