كاميرا مزدوجة.. مواصفات أوبو A93 الجديد

وأوضحت الشركة الصينية أن سُمك الجهاز يبلغ 7.48 ميللمتر، ويزن 164 جراما، كما يعتمد على شاشة AMOLED قياس 6.43 بوصة وبدقة وضوح 2400 × 1080 بيكسل وحد أقصى للسطوع يبلغ 430 نيت.

ويشتمل الهاتف على كاميرا مزدوجة لصور السيلفى، وتتكون من كاميرا بزاوية واسعة بدقة 16 ميجابيكسل ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل.

وعلى ظهر الهاتف هناك أربع كاميرات خلفية: كاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وكاميرا بدقة 8 ميجابيكسل للتصوير فائق العرض مع فتحة عدسة f2.2، وتأتى الثالثة بدقة 2 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الرابعة فهى أيضا تأتى بدقة 2 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Helio P95 من ميديا تيك، مع 8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائى و128 جيجابايت من ذاكرة فلاش، التى يمكن توسيعها عبر قارئ بطاقة microSD.

ويمكن شحن البطارية، التى تبلغ سعتها 4000 ميللمتر أمبير ساعة، بقدرة 18 وات عبر منفذ USB-C، كما يدعم الهاتف مقبس لسماعة الرأس ومستشعر لبصمة الأصابع، ويتوفر الهاتف أوبو A93 الجديد باللونين الأسود والأبيض.