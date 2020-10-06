أبرزها الالتهاب الرئوى.. أمراض تتسبب فى سرعة التنفس

يعانى البعض من سرعة التنفس عند التعرض للخوف أو القلق أو عند القيام بمجهود بدنى، ولكن هناك بعض الفئات التى تعانى من تلك الحالات بشكل مستمر نتيجة إصابتهم بعدد من المشكلات الصحية.





وهناك بعض الأمراض التى قد تسبب سرعة التنفس وفقا لما جاء فى "Health line"، منها:

-الالتهابات:

يمكن أن تسبب عدوى الرئتين، مثل الالتهاب الرئوى، أو التهاب الشعب الهوائية، صعوبة فى التنفس، وقد يتسبب ذلك فى تسارع الأنفاس وقصرها، وفى حال تدهور الحالة الصحية عند الإصابة بتلك العدوى، يمكن أن تمتلئ الرئتان بالسوائل، مما يصعب عملية التنفس بعمق.

-جلطات الدم:

تجلط الدم بالرئة يسبب الإصابة بالتهاب مزمن فيها، مما يعيق تدفق الهواء من الرئتين، ويصاحب تلك الحالة العديد من الأعراض المزعجة، مثل سرعة التنفس، وألم وصفير فى الصدر، ونهجان، والسعال، وعدم انتظام ضربات القلب، ويعد التدخين أحد أبرز الأسباب التى تؤدى للإصابة به.

-الربو:

وهو حالة التهابية مزمنة تصيب الرئتين، وينتج عنها ضيق المسالك الهوائية وتورمها، مع إفراز الكثير من المخاط، ما يعيق عملية التنفس ويتسبب فى سرعته.

-الانسداد الرئوى المزمن:

يعتبر الانسداد الرئوى المزمن مرضا رئويا شائعا، ويشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن، وانتفاخ الرئة، ويحدث نتيجة تدمير الأكياس الهوائية، وينتج عنه الكثير من الأعراض مثل سرعة التنفس، وألم فى الصدر، وصعوبة النوم، ونهجان عند القيام بمجهود بدنى.