أحدث اتجاهات طلاء الأظافر فى الخريف

وتمثل الجاذبية عنوان طلاء الأظافر هذا الخريف، وتتألق الأظافر بالألوان النيون والميتالك والأحجار الكريمة، إلى جانب الألوان النيود (الشفافة).

وأوضحت مستشارة التسوق الألمانية ريتشى كاركوفسكى أن طلاء الأظافر يخطف الأنظار هذا الموسم بالألوان النيون الصارخة، كما أنه يتلألأ ببريق الألوان الميتالك كالذهبى.

-ألوان الأحجار الكريمة

أضافت كاركوفسكى أن ألوان الأحجار الكريمة تشهد رواجا كبيرا هذا الموسم، حيث يتألق طلاء الأظافر بالأخضر الزمردى والأحمر الياقوتى والأزرق بلون الياقوت الأزرق.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وتفردا، فيمكنها تطبيق طلاء أظافر يكتسى باللون الأسود، أما من ترغب فى إطلالة هادئة تبدو أكثر طبيعية، فيمكنها تطبيق طلاء أظافر نيود (شفاف).

-الأظافر النصفية

ومن جانبها، أشارت ميلانى باوكنر، محررة الموضة بمجلة المرأة "Glamour"، إلى أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للأظافر النصفية، حيث يتم تزيين نصف الظفر فقط على سبيل المثال الأطراف فقط أو أحد الجانبين، على أن يتم تزيين النصف المتبقى بطلاء شفاف.

وأضافت باوكنر أن الأظافر القصيرة ذات الحواف المستديرة تهيمن على أشكال الأظافر هذا الموسم بدلا من الأظافر الطويلة، التى تبدو كالمخالب.