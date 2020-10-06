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واستعانت "Savage x Fenty" للملابس الداخلية ومستحضرات التجميل، بموسيقى بها حديث نبوى فى الإعلان الترويجى الأول لخط إنتاجها الجديد وهو مقطع من أغنية DOOM للمطرب الإنجليزى الشهير Coucou Chloe، والتى يستخدم فيها كلمات من الحديث النبوى.
واعترض الكثير من المسلمين فى مختلف أنحاء العالم، على استخدام تلك الموسيقى فى الإعلان الذى به عدد كبير من عارضات الأزياء وكان منهن بيلا حديد.
وقدم بعدها الحساب الشخصى للبراند "Savage x Fenty" اعتذار رسمى للمسلمين فى التعليقات على إحدى المنشورات.
وقال الحساب الخاص بـ البراند: "نعتذر عن الأغنية التى ظهرت فى عرض Savage x Fenty، لا يجب أن نستخدمها، ويتم استبدال الموسيقى والأغنية بموسيقى أخرى لتعديل العرض وطرحه من جديد، لدينا أقصى درجات الاحترام والحب للعالم الإسلامى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العلامة التجارية لـ ريهانا تعتذر عن استخدامها لموسيقى بها حديث نبوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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