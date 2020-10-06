العلامة التجارية لـ ريهانا تعتذر عن استخدامها لموسيقى بها حديث نبوى

واستعانت "Savage x Fenty" للملابس الداخلية ومستحضرات التجميل، بموسيقى بها حديث نبوى فى الإعلان الترويجى الأول لخط إنتاجها الجديد وهو مقطع من أغنية DOOM للمطرب الإنجليزى الشهير Coucou Chloe، والتى يستخدم فيها كلمات من الحديث النبوى.

واعترض الكثير من المسلمين فى مختلف أنحاء العالم، على استخدام تلك الموسيقى فى الإعلان الذى به عدد كبير من عارضات الأزياء وكان منهن بيلا حديد.

وقدم بعدها الحساب الشخصى للبراند "Savage x Fenty" اعتذار رسمى للمسلمين فى التعليقات على إحدى المنشورات.

وقال الحساب الخاص بـ البراند: "نعتذر عن الأغنية التى ظهرت فى عرض Savage x Fenty، لا يجب أن نستخدمها، ويتم استبدال الموسيقى والأغنية بموسيقى أخرى لتعديل العرض وطرحه من جديد، لدينا أقصى درجات الاحترام والحب للعالم الإسلامى".