إنستجرام يكافح التنمر بتقنيات جديدة

وأوضح إنستجرام، أن تلك التقنيات تعمل على وقف انتشار أى تعليق يتضمن كلمات وتعليقات سيئة، كما تحذر المستخدم من استعمال تلك الكلمات فى التعليقات، وفقا لما جاء فى "إنجادجيت".

وقد تصل عقوبة إنستجرام، إلى إيقاف حسابات المستخدمين بصورة نهائية، كما قدم الموقع تقنية جديدة وهى السماح لمن يتعرضون للتنمر من إخفاء التعليقات.