هانى الناظر يقدم نصيحة لعبور الشتاء بأمان





دعا الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الستة أسابيع المقبلة.

وكتب الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "الأسابيع الستة المقبلة بالنسبة لنا جميعا كمصريين فى صراعنا ضد فيروس كورونا، تمثل اختبارًا أو قل تحديًا حقيقيًا فإذا نجحنا فى التمسك جيدًا بجميع الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وغسيل الأيدى دائمًا بالماء والصابون فإننا سوف نعبر بإذن الله الشتاء المقبل بأمان وبدون إجراءات إغلاق أو حظر أو موجة ثانية". واختتم قائلاً: "متفائل دائما، فتعالوا نقبل جميعا التحدى".

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