3 أعراض شائعة قد تشير إلى خطر النوبة القلبية

وبحسب "روسيا اليوم"، قد يتم الخلط بسهولة بين هذه الأعراض وشيء أقل خطورة، ولكن يمكن أن يكون سببها فى الواقع مرض القلب التاجى.

وحذر تقرير جديد من ثلاث علامات هى : الدوخة المستمرة، وألم الفك غير المبرر، والشعور بالدوار، كونها يمكن أن تكون جميعها ناجمة عن خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وفى حين أنه من غير المحتمل أن تكون الأعراض مرتبطة بأمراض القلب، إلا أنها تتطلب زيارة الطبيب لمعرفة سبب ظهورها الحقيقى.

وتابع التقرير: "غالبا ما تعانى النساء من أعراض مختلفة عن الرجال، على سبيل المثال، قد تعانى النساء من الغثيان والقيء وآلام الظهر وآلام الفك والتعرق البارد والشحوب والدوخة وضيق التنفس والدوار ونوبات الإغماء، وقد لا تتعرف النساء على أعراض أمراض القلب، وذلك لأن أعراضهن ​​قد تحدث أيضا مع أمراض أخرى أقل خطورة".

ولكن لمجرد إصابتك بالدوار، فهذا لا يعنى بالضرورة أنك تعانى من نوبة قلبية، حيث أن الشعور بالدوار شائع جدا، ومن الطبيعى أن تشعر بعدم التوازن فى بعض الأحيان، ويجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا لم تختف الدوخة.

وقد يكون هذا العارض ناتجا عن انخفاض فى ضغط الدم، أو مشكلة فى الأذن، أو حتى من الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

وتشمل أعراض النوبة القلبية الأكثر شيوعا ألما شديدا فى الصدر، وألما منتشرا فى الذراع، وشعورا مفاجئا بالدوار الشديد.

ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية عن طريق إجراء بعض التغييرات الصغيرة فى النظام الغذائى أو نمط الحياة.