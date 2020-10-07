إنفوجراف.. الصحة توضح مخاطر التدخين

وأوضحت الصحة، أن أول أكسيد الكربون، الذى يستنشقه المدخنون أثناء التدخين، يقلل من كمية الأكسجين التى يحملها الدم، كما يزيد التدخين بمختلف أشكاله من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أنه يدمر القلب والأوعية الدموية.

وطالبت الوزارة المواطنين بالحفاظ على صحتهم والتوقف عن التدخين.