إنفوجراف.. أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر

وتضمنت التحاليل وظائف الغدة الدرقية عند مرضى السكر من النوع الأول، والدهون والكرليسترول فى الدم، وزيارة طبيب القلب والأسنان، والهيموجلوبين السكرى، وفحص قاع العين، وفحص القدمين، ووظائف الكبد، ووظائف الكبد، وزلال البول.

يأتى ذلك فى إطار الخدمات التى تحرص على تقديمها وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، بشكل مستمر.