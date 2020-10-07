ووجد الباحث ثغرة أمنية فى ميزة تنزل التطبيق على منصة أندرويد يمكن استغلالها لشن هجمات وتنفيذ البرمجية عن بعد (RCE).
يستخدم تطبيق فيسبوك الذى يتم تحميله على هواتف أندرويد، طريقتين لتنزيل الملفات الأولى عبر DownloadManager، والأخرى عبر Files Tab.
الباحث الأمنى سيد عبد الحفيظ، مصرى الجنسية، اكتشف خللا فى عملية التحميل بالطريقة الثانية، بحسب موقع TOI الهندى.
وكتب فى منشور له على موقع Medium، أنه اكتشف وجود خطأ ACE على فيس بوك لنظام أندرويد يمكن فرزه من خلال ملف تنزيل من مجموعة Files Tab، دون فتح الملف وقد كانت الثغرة الأمنية فى الطريقة الثانية، وبينما تم تنفيذ الإجراءات الأمنية على جانب الخادم عند تحميل الملفات، كان من السهل تجاوزها.
وأوضح عبد الحفيظ كيف مكن خلل تبويب الملفات الباحث من شن هجمات RCE على جهاز مستهدف، وتم الآن إصلاح الثغرة الأمنية فى علامة تبويب الملفات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك تمنح باحثا مصريا 10 آلاف دولار بعد اكتشافه ثغرة فى تطبيقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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