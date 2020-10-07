صور.. البنى يكسو فساتين الخريف

وأوضحت مجلة "إن ستايل"، أن البنى يطل هذا الموسم بطيف لونى واسع يشمل لون الكاكاو والشوكولاتة والموكا والبندق والبنى المائل للصدأ، مشيرة إلى إمكانية تنسيق هذه الدرجات مع بعضها البعض أو مع الألوان الفاتحة كالبيج ودرجات الكريمى للحصول على إطلالة متناغمة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للفستان التريكو، الذى يتمتع بملمس وثير، وكذلك الفستان الجلد، الذى يمتاز بطابع فخم وأنيق.

وتكتمل أناقة وفخامة الفستان البنى مع الحلى والإكسسوارات الميتالك، التى تتلألأ ببريق الذهبى أو البرونزي.