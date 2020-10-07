عوامل ترفع خطر النزيف بعد استئصال اللوزتين

أعلنت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، أن خطر حدوث نزيف بعد جراحة استئصال اللوزتين يرتفع لدى الأطفال الأكبر سنا، وكذلك الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه.





ومن العوامل الأخرى، التى ترفع خطر حدوث النزيف، الإصابة بعدوى مصحوبة بحمى واحتقان بالحلق وصعوبات البلع فى الأسابيع، التى تسبق الجراحة. وأشارت الرابطة إلى أن النزيف قد يحدث أيضا بعد الجراحة بعدة أسابيع، مشددة على ضرورة أخذه على محمل الجد، حيث إنه يمثل حالة طوارىء تستلزم علاجا طبيا على وجه السرعة.

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