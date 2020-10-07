سونى تقدم السوار الذكى Wena 3 الجديد

وأوضحت الشركة اليابانية أن الشاشة تعرض الإشعارات، التى تم استلامها على الهاتف الذكى المقترن أو عدد الخطوات المقطوعة.

ومن خلال المسح إلى اليسار أو اليمين يمكن التبديل بسرعة بين التطبيقات المختلفة، مثل تطبيق الطقس أو البريد الإلكتروني.

ويحتوى السوار أيضا على شريحة NFC لاستخدامه للدفع فى العديد من المتاجر.

وتستمر البطارية لمدة أسبوع كامل. ويتم تسجيل الحركة بواسطة مستشعر تسارع وجهاز مراقبة معدل ضربات القلب بحيث يمكن للمستخدم دائما مراقبة لياقته الخاصة عبر تطبيق على الهاتف الذكى.

وبفضل مساعد أمازون الصوتى Alexa يمكن التحكم فى العديد من الوظائف ببساطة عن طريق الأوامر الصوتية.

ويتوفر السوار الذكى Wena 3 الجديد فى إصدار سيليكون وإصدار من الجلد وإصدار من الاستانلس ستيل المقاوم للصدأ.