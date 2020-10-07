نوكيا تطلق هاتفين جديدين

وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف 2.4 يشتمل على كاميرا سيلفى بدقة 5ميجابيكسل، بينما يحتوى الهاتف 3.4 على كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابيكسل.
وفى الخلف، يشتمل كلا الطرازين على مستشعر لبصمات الأصابع، ويستخدم الهاتف الذكى 2.4 كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر ToF بدقة 2 ميجابيكسل، بينما يحتوى الجهاز الآخر على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر ToF بدقة 2 ميجابيكسل.
ويأتى الهاتف 2.4 مجهزا بشاشة قياس 6.5 بوصة، بينما تبلغ شاشة الهاتف 3.4 6.39 بوصة وبدقة HD+. وتبلغ سعة بطارية الموديل الأساسى 4500 مللى أمبير ساعة، يتم شحنها باستخدام منفذ micro-USB، فى حين أن الجهاز الأكثر تكلفة يضم بطارية 4000 مللى أمبير ساعة يتم شحنها عبر منفذ USB-C.
ويتوفر المعالج MediaTek Helio P22 مع 2 أو 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى (RAM) أو كوالكوم Snapdragon 460 مع 3 إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى.
وفى كلتا الحالتين توجد 32 إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الفلاش. ويدعم كلا الجهازين نظام أندرويد 10 كنظام تشغيل والمتوقع تحديثه لنظام أندرويد 12.
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