عاجل .. أمريكية وفرنسية تفوزان بجائزة نوبل للكيمياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فى ستوكهولم، اليوم الأربعاء، فوز الفرنسية إيمانويل شاربنتييه، والأمريكية جنيفر داودنا بجائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2020 لاسهاماتهما بمجال "التحرير الجينى".





جنيفر آن داودنا ‏أستاذة الكيمياء وعلم الأحياء الخلوية والجزيئية فى قسم الكيمياء والهندسة الكيميائية بجامعة كاليفورنيا فى بركلى، عملت داودنا باحثة فى معهد هاورد هيوز الطبى منذ عام 1997. وإيمانويل شاربنتييه ‏عالمة مناعة وعالمة وراثة وأستاذة جامعية وعالمة كيمياء حيوية وعالمة أحياء دقيقة، ولدت فى 11 ديسمبر 1968 فى جوفيسى سور أورج فى فرنسا.

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