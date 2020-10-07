الصحة: تعريض الطفل لأشعة الشمس يحفز الجسم على إنتاج فيتامين د

وأضاف مجاهد، أن تعريض الطفل ما بين 8 إلى 10 صباحا أو من 5 مساءا يحفز الجسم لإنتاج فيتامين "د".

وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة: "احرصى على تعريض طفلك لأشعة الشمس لتحفيز الجسم على إنتاج فيتامين "د" الذى يقوى العظام ويعزز جهاز المناعة".