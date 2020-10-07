صور .. أحدث ظهور لجورجينا رودريجيز صديقة رونالدو

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جورجينا التى اشتهرت مؤخرا بعد خطبتها من لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، ظهرت فى الصور بفستان بنى اللون، من رحلتها إلى باريس لحضور عرض أزياء لويس فيتون.
وحضرت جورجينا مؤخرا فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، ونشرت عدة صور عبرت عن استمتاعها بأجواء المهرجان.
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