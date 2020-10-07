إنفوجراف .. نصائح مهمة للوقاية من نزلة البرد فى الخريف

ومن أبرز الأعراض السعال والعطس وسيلان الأنف، لكن باعتبار الوقاية خير من العلاج، لذا يجب النوم جيدا وتناول السوائل والحرص على تناول غذاء صحى وتهوية المنزل جيدا، وغسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بحسب موقع Healthline.

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