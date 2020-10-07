أجيال.. أنشطة محفزة لذكاء الأطفال فى سن مبكرة

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أن بعض التفاصيل اليومية البسيطة تساهم فى تحفيز الذكاء عند الأطفال.

وأوضح الدكتور محمد رفعت، أن علاقة الطفل بأمه مهمة فى البداية لأنه يكتسب منها مهاراته سواء باللعب أو الحديث أو حتى الغناء.

يقلد الطفل فى أيامه الأولى كل ما يتعرف عليه من خلال الأم، ما يؤهله مستقبلا لتناول الطعام وغسيل أسنانه وفقا لما شاهده.

ونصح رفعت بالحرص فى الشهر الأول على ملاعبة الطفل والضحك والابتسام فى وجهه دائما لأن ذلك ينعكس على حالته النفسية، والتحرك أمامه من اليمين إلى اليسار والعكس لتستجب عيناه.

وأكد الدكتور محمد رفعت أن الألعاب المتحركة التى تعلق فى السرير مهمة جدا لتحفيز نشاط عقل الطفل، ولا تؤثر على العينين كما يعتقد الكثيرون.

وأوضح أن الطفل يبدأ تمييز الألوان بعد مرور 3 أشهر من الولادة، ونصح الأمهات بعدم ارتداء اللون الأسود فى هذه المرحلة.

من الأفضل أن تقع غرفة الطفل أمام شجرة أو منظر طبيعى لينتبه له من وقت لآخر لأنها تحفز المهارات البصرية أيضا.