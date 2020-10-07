ريلمى تطلق ساعتها الذكية S08 الجديدة

وأوضحت الشركة التايلاندية، أن ساعتها الذكية S08 الجديدة تأتى مزودة بوحدة 4G وتعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 7.1، وبالتالى يمكن استخدامها بشكل مستقل تماما عن الهاتف الذكى.
وتظهر الساعة بحجم 60 × 50 ملم وسُمك 18.5 ملم ووزن 90 جراما. وتأتى الشاشة بقياس 1.69 بوصة وبدقة وضوح 450 × 450 بيكسل، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائى 3 جيجابايت، أما سعة الذاكرة الداخلية فتبلغ 32 جيجابايت.
وبجانب المعالج MTK6739، يتم الاعتماد على وحدة المعالجة المركزية رباعية النوى Cortex A53.
ويمكن للساعة تسجيل مجموعة متنوعة من الرياضات، كما توفر وحدة GPS.
وتدعم الساعة فئة الحماية IP68، ما يعنى أنها تتمتع بمقاومة للماء حتى عمق 50 مترا.
وتأتى الساعة مزودة بكاميرتين، بينما تدوم بطاريتها حتى 5 أيام. وتوفر الساعة مستشعر لقياس معدل ضربات القلب بالإضافة إلى عداد الخطوات.
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