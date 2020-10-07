بى إم دبليو تطلق دراجتها R 1250 GS الجديدة

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الجديد من الدراجة يتميز من خلال التجهيز القياسى بنظام التحكم فى الجر DTC ونظام القيادة Eco الجديد، والتصميم الجديد لإشارات تغيير الاتجاه، مع توفير مقعد الرالى ومجموعة العادم المصنوعة من الفولاذ، وكشافات ليد كاملة.

وأجرت الشركة الألمانية بعض التطويرات على المساعد "Hill Start Control" لرفع مستوى الراحة على الدراجة. وتعتمد الدراجة الجديدة على محرك ثنائى الأسطوانات سعة 1254 سنتيمتر مكعب بقوة 100 كيلووات/136 حصان.

وكواحدة من أشهر موديلات إندورو الرحلات تقدم الشركة البافارية دراجتها الجديدة فى نسختيها R 1250 GS و R 1250 GS Adventure مع نظام الكبح ABS Pro، وذلك لمنح الدراجة المزيد من الأمان عند الكبح والوضع المائل.

ويظهر الإصدار الأساسى R 1250 GS و R 1250 GS Adventure بألوان "Light white uni" أو "Ice grey uni". مع نسخ Style الخاصة: Style Triple Black و Style Rallye ونسخة "40 Years GS" باللونين الأسود والأصفر.

ويبدأ سعر الدراجة النارية الجديدة من 16 ألف و580 يورو.