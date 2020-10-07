تقنية جديدة لعلاج الألم المزمن فى الجزء السفلى من الجسم

ويطلق على هذه التقنية اسم تحفيز العقدة الجذرية الظهرية (DRG)، وقد حصلت على موافقة إدارة الأدوية والأغذية الأمريكية لعلاج الحراق والألم العصبى فى الجزء السفلى من الجسم.

زرع جهاز لتوصيل الإشارات الكهربائية

ويتضمن العلاج بتحفيز العقدة الجذرية الظهرية (DRG)، زرع جهاز جديد لتوصيل الإشارات الكهربائية إلى مجموعة الأعصاب الحسية الكثيفة الموجودة فى الجذر الخلفى من العصب الشوكى، التى تُعرف باسم العقدة الجذرية الظهرية. وتنتقل الأوامر إلى الدماغ عبر الحبل الشوكى وتتيح التحكم بالألم المستهدف.

وينصح بهذا العلاج للمرضى، الذين لم تحقق لديهم العلاجات التقليدية الأخرى، مثل الأدوية وتخدير الأعصاب والعلاج الفيزيائى والتحفيز التقليدى للحبل الشوكى، النتائج المرجوة على صعيد تخفيف الألم وتحسين جودة الحياة، وذلك بعد تحليل كامل لتاريخ المريض وحالته الصحية الحالية من قبل فريق إدارة الألم المتعدد التخصصات فى المستشفى.

من جانبه، أوضح دكتور رضا طلبة، رئيس قسم إدارة الألم فى معهد التخدير بمستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبى"، الذى تدرب على استخدام هذه التقنية فى الولايات المتحدة، أن الكثير من المرضى، الذين يخضعون لجراحة إصلاح انفتاق الأقراص أو إصابات القدم أو استبدال مفصل الركبة، ينتهى الأمر بهم بالمعاناة من الألم العصبى، الذى يؤثر كثيرا على جودة حياتهم وقدرتهم على أداء أبسط الأعمال والنشاطات اليومية.

وأضاف دكتور طلبة أن هذا العلاج المتطور يفيد المرضى، الذين يعانون من الألم العصبى الناجم عن متلازمة الألم الموضعى، وهى حالة تسبب ألما شديدا فى الأطراف وأجزاء أخرى من الجسم.

ولفت إلى أن حالة المريض تتحسن بسبب التحفيز المركز، وقال: "صحيح أن حقن تخدير الأعصاب وتحفيز الحبل الشوكى يمكن أن يخففا الألم بعض الشىء، لكنهما ليسا على مستوى كاف من الدقة، كما أن تأثيرهما لا يدوم طويلا".

مرحلة تجريبية

وقبل الزراعة الدائمة للجهاز، التى تُجرى كجراحة يوم واحد، يمر المريض بمرحلة تجريبية لمدة أسبوع يتم فيها استخدام الجهاز خارج الجسم لتقييم مدى فعاليته فى تخفيف الألم. فإذا تبين أنه فعال، يعمل الأطباء على زرع أقطاب خاصة فى المناطق المستهدفة فى الحبل الشوكى لتوصيلها بأسلاك كهربائية إلى بطارية. وترسل البطارية الكهرباء إلى الأقطاب، التى تحيط بالخلايا العصبية الحسية وتمرر النبضات الكهربائية، التى تشتت الدماغ عن إدراك الألم.

وقال: "نحن نعمل مع المريض لبرمجة الجهاز باستخدام جهاز تحكم لاسلكى، كما نتابع حالته بانتظام للتأكد من تعافى الجرج ومستويات الألم بعد الجراحة، ونعتمد على رأى المريض فيما يتعلق بسهولة ممارسته لنشاطات حياته اليومية ونستخدم أدوات معينة، مثل مؤشر العجز الناجم عن الألم لقياس درجة الألم المزمن. والهدف هو تخفيف الألم أو الاستغناء عن استخدام الأدوية المسكنة، التى يمكن أن يكون لها آثار جانبية، أو الطرق الأخرى لإدارة الألم".