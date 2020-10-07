فى أى الدول يتواجد المستخدمون الأكبر لتطبيق إنستجرام؟

يتزايد أعداد المستخدمين لتطبيق انستجرام بمرور الوقت منذ تأسيسه، وأصبح مفضلا لمستخدمى بعض الدول أكثر من غيرهم بل ويعتمدون عليه أحيانا بديلا عن فيسبوك وتويتر.
ووفقا لأحدث إحصائيات نشرها موقع Statista، هذه هى الدول التى يتواجد بها أكبر عدد من مستخدمى تطبيق إنستجرام:
أمريكا 130 مليونا
الهند 100 مليون
البرازيل 91 مليونا
إندونيسيا 73 مليونا
روسيا 51 مليونا
تركيا 42 مليونا
اليابان 35 مليونا
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