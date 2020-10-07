فى أى الدول يتواجد المستخدمون الأكبر لتطبيق إنستجرام؟

يتزايد أعداد المستخدمين لتطبيق انستجرام بمرور الوقت منذ تأسيسه، وأصبح مفضلا لمستخدمى بعض الدول أكثر من غيرهم بل ويعتمدون عليه أحيانا بديلا عن فيسبوك وتويتر.

ووفقا لأحدث إحصائيات نشرها موقع Statista، هذه هى الدول التى يتواجد بها أكبر عدد من مستخدمى تطبيق إنستجرام:

أمريكا 130 مليونا

الهند 100 مليون

البرازيل 91 مليونا

إندونيسيا 73 مليونا

روسيا 51 مليونا

تركيا 42 مليونا

اليابان 35 مليونا