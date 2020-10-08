فتاة أمريكية تدخل موسوعة جينيس لأطوال ساقين بين الإناث فى العالم

دخلت الأمريكية ماسى كرين، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأطول ساقين بين جميع إناث العالم.



دخلت الأمريكية ماسى كرين، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأطول ساقين بين جميع إناث العالم. ويبلغ طول الساق اليمنى للفتاة البالغة من العمر 17 عاما، 1.34 متر، واليسرى 1.35 متر.

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