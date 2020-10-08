السلمون يحميك من الأزمات القلبية والدماغية

وأوضحت الجمعية أن سمك السلمون غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3 طويلة السلسلة مثل حمض "الإيكوسابنتاينويك" وحمض "الدوكوساهكساينويك"، والتى تعمل على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول المفيد وخفض ضغط الدم المرتفع وتحسين خصائص سيولة الدم، ومن ثم الحماية من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

لذا تنصح الجمعية بتناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعيا، مع مراعاة تناول نحو 70 جراما من الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والرنجة.