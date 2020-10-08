نصائح من الصحة لحماية أولادنا من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة

ويمثل دور ولى الأمر قبل النزول من المنزل والتوجه إلى المدرسة، أهمية كبرى فى الوقاية من الوباء، حيث يجب عليه اتباع الخطوات التالية:

- التأكد من قيام الابن/الابنه بغسل اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة.

- وضع الكمامة على وجه الطالب بشكل مناسب لمن هم فوق الـ 12 عاما.

- يعطى ولى الأمر الطالب وجبة الطعام والشراب الخاص به، مع مراعاة أن تكون مغلفة بشكل صحى وسليم، والحرص على أن يتبع الطفل نظام غذائى صحى، مما يقوى الجهاز المناعى.

- تأكيد ولى الأمر على ابنه/ابنته باستخدام الطعام والشراب الخاص به وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

- يوصى الأهالى فى حالة وجود أعراض مرضية، تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة الطالب أو مخالطته لحالة كورونا "كوفيد-19"، بعدم إرساله إلى المدرسة، وإخبار مشرف الباص أو المسؤولين بالمدرسة.

- يراعى تطهير الأيدى بمجرد النزول من الباص فورًا وقبل دخولهم إلى المدرسة.

- يحرص ولى الأمر على تفادى الزحام بالأطفال قدر الإمكان.

- الالتزام بممارسة الرياضة بشكل مستمر.

- توعية الطفل بالحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال تواجدهم داخل المدرسة.

- متابعة درجة حرارة الطفل وقياسها بشكل يومى، وفى حالة إرتفاع درجة الحرارة ينصح بعدم ذهابهم إلى المدرسة.

- التأكيد على الابن/الابنة بعدم مشاركة الأدوات الشخصية، بين الأطفال فى الفصول.

- الحرص على توفير الأدوات الوقائية مع الطلاب عند الذهاب إلى المدرسة.

كما قدمت وزارة الصحة توجيهات عامة لأولياء الأمور وأسر الطلبة كالتالى:

- القدوة: ينبغى للوالدين بأن يكونا هما القدوة للابن/الابنة فى السلوك الصحى والاجتماعى.

- توفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة النشاط البدنى للحفاظ على صحة سليمة لهم.

- المحافظة على النظام وضمان الحصول على ساعات نوم كافية.

- دور الوالدين فى التواصل مع المدرسة لمتابعة التحصيل الأكاديمى لطفلهما والصحة النفسية له وتطور مهاراته الاجتماعية.