ممثلة وعارضة أزياء إسبانية إيطالية، لكون والدها إيطالى وأمها إسبانية. وتميزت ميريام بإطلالاتها الأنيقة الأنثوية الهادئة التى جعلتها تحتل مكانة كبيرة فى نفوس متابعيها. وشاركت فى فيلم Lolita's Club عام 2007 وفى مسلسل الفيزياء أو الكيمياء فى 2011.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أناقة وبساطة عارضة الأزياء ميريام جيوفانيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.