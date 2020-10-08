طرق تنسيق الجاكيت الجينز فى شتاء وخريف 2020

ويمنح الجاكيت الجينز إطلالة عصرية أنيقة.

ويمكن ارتداء موضة الجاكيت الجينز مع الفساتين طوال العام، سواء كان فى فصل الصيف والربيع وينسق مع الفساتين القصيرة، أما فى الأيام ذات الطقس البارد اختارى الجاكيت مع الفساتين الطويلة ذات الأكمام للحصول على مزيد من الدفء.

وتستعين الفتيات بالجاكيت الجينز مع التنانير فى الصيف مع تنورة خفيفة من التل أو الشيفون، وتى شيرت أنيق وأكملى إطلالتك بالحذاء الرياضى، أما فى الخريف اختارى الجاكيت الجينز مع التنورة القصيرة وحذاء البوت، بينما يمكنك ارتداء الجاكيت الجينز في الشتاء مع بلوفر ذى رقبة عالية وتنورة ذات خامة ثقيلة وحذاء بوت.

سواء كنت فى فصل الخريف أو الشتاء وترغبين فى الحصول على مزيد من الدفء، ارتدى الجاكيت الجينز مع السويت شيرت، كما يمكنك الحصول على إطلالة أنيقة للغاية حال قمت باختيار إحدى الألوان المحايدة كالبنى، البيج، الأسود وغيرها.