أسترو تطلق سماعة الرأس لعشاق الألعاب

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الرأس من نوع In-Ear تزخر بمشغلين وميكروفون Inline وتتوفر فى إصدارين ملونين.

وأكدت شركة أسترو أنها طورت سماعة الرأس A03 IEM الجديد لعشاق الألعاب بواسطة الهواتف الذكية أو أجهزة الألعاب، حيث تشتمل كل سدادة أذن على مشغلين منفصلين، الأول مسؤول عن النغمات العميقة، والثاننى يتولى مهمة النغمات الحادة والمتوسطة، ويساعد هذا التصميم على الاستمتاع بصوت فائق النقاء خلال الألعاب والدردشة الصوتية ومشاهدة الفيديو.

وتتوافق سماعة الرأس A03 IEM الجديدة مع أجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس وسونى بلاى ستيشن وجهاز نينتندو Switch، بالإضافة إلى الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب.

وتتوفر قطع السيليكون اللينة بثلاثة مقاسات لضمان راحة الاستعمال والثبات المحكم لسماعة الرأس مع جسم مصنوع من الألومنيوم المتين.

وأضافت شركة أسترو أن سماعة الرأس A03 IEM الجديدة تمتاز بميكروفون Inline فائق الأداء ووحدة مدمجة للتحكم فى الصوت، علاوة على توافر حقيبة نقل للحفاظ على سماعة الرأس آمنة ونظيفة أثناء التنقل.

وتتوفر سماعة الرأس الجديدة باللونين الأبيض الأرجوانى أو الكحلى الأحمر.