جولة الأشباح.. ليلة بالسجن المرعب فى بريطانيا تكلفك 50 جنيها إسترلينيا

السجن الذى يطلق عليه "Shepton Mallet" سيتمكن زوار هذا المعلم من قضاء ليلة فيه مقابل 50 جنيها إسترلينيا، وستعرض عليهم عدة نشاطات ترفيهية منها "جولة الأشباح" التى سيروى فيها المرشدون السياحيون للزوار أبرز القصص التى كانت تتعلق بهذا السجن وتاريخه، كقصة "السيدة البيضاء" التى بحسب الشائعات قتلت عشيقها وحكم عليها بالإعدام، وطالبت بارتداء فستان زفاف قبل يوم إعدامها، وعثر عليها ميتة صباح اليوم التالى.

ووفق الصحيفة البريطانية، سيتمكن زوار هذا المكان من تجربة حياة السجناء فى الماضى، بدءا من الحصول على إفطار مصنوع من حبوب الشوفان وحتى المبيت فى إحدى الزنزانات.

وتقول "ذا صن": "جميع الأماكن ستكون متاحة لقضاء ليلة فى هذا المكان، بشهر فبراير المقبل، وقد تم حجزها بالفعل، لكن هناك فرصة لخوض هذه التجربة فى شهرى مارس وأبريل المقبلين".