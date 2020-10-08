شركة فرنسية تقدم سيارة رياضية هيدروجينية

ومن المزمع أن تتمتع الصالون الرياضية بمدى سير يصل إلى 1000 كلم، وأن تنطلق بقوة 500 حصان. ومن المخطط له إطلاق السيارة Hopium Machina في الأسواق بحلول عام 2026.

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