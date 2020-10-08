رفض الاستسلام لإعاقته.. صينى يصنع طفرة زراعية ويحقق ثروة

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الصينى الذى يدعى لان لين جين، يعد واحدا من قدامى المحاربين فى الصين، وفقد ذراعيه وعينه اليسرى، عام 2003، بعد تعرضه لحادث مفاجئ أثناء قيامه بأعمال التفجير فى أحد المحاجر، مما تسبب له فى عاهة من الدرجة الأولى، أفقدته القدرة على العمل بشكل أساسى.
حاول لان لين أكثر من مرة غرس الأشجار على الجبال القاحلة، وبعد العديد من المحاولات الفاشلة حقق نجاحا مذهلا، وبتوجيه من الحكومة فى السنوات الأخيرة، أشرف على إنشاء جمعيتين تعاونيتين للزراعة والتربية، وشركة الزراعة معتمدا على إدارة الصناعة الخضراء فى الجبل أيضا، حيث تضم الجمعية التعاونية أكثر من 200 عضو، ويشكل شاى الزنجبيل للشركة ومسحوق الزنجبيل وما إلى ذلك سلسلة صناعية تشمل الزراعة والحصاد والتصنيع والتسويق، وحصل على ثروة كبيرة.
ولا يتوقف نجاح لان لين على ذلك، بل إنه يساعد القرويين المحيطين فى زراعة الشاى والزنجبيل وتربية البط وغيرها من خلال توفير الشتلات والأسمدة والتكنولوجيا، لكى يصلوا إلى ما حققه من إنتاج محصول جيد بطرق مبتكرة، والسماح لهم بالمشاركة فى إدارة الأعمال بالزراعة وزيادة حجم الإنتاج المشترك.
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