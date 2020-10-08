صورة.. ناسا تختبر بذلات فضاء تحت الماء للعودة إلى القمر

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أمس الأربعاء، صورا لبذلات الفضاء التى تطلق عليها "بذلات فضاء الجيل القادم"، والتى ستستخدمها فى مهمة العودة إلى القمر 2024. صور التجارب التى أجريت فى ولاية تكساس الأمريكية فى مركز "ناسا جونسون سبايس"، تظهر إجراء رواد فضاء تجارب برفقة مهندسين يسيرون تحت الماء فى قاع بركة سباح على بعد أمتار من سطح الماء.

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